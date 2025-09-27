Este viernes, familiares y amigos velan los restos mortales de la cantante boliviana 'Muñequita Flor' en su domicilio ubicado en la zona Ventilla de la ciudad de El Alto.

“En este momento nos encontramos con el corazón destrozado, ayer nos enteramos a las 11:00 horas, que pasó un accidente, no nos comunicaron nada, son dos promotores de Perú y Bolivia (que la llevaron), el promotor de Perú no nos comunicó nada”, manifestó la madre de la joven artista.

Así mismo, reveló que el promotor de artistas de Bolivia, trasladó a los familiares hasta Perú para poder recibir el cuerpo y que este llegue a Bolivia.

Laura era conocida con el nombre artístico de 'Muñequita Flor', tenía 26 años de edad, y era cantante y primera voz de la agrupación, tenía el sueño de llegar con su voz a diferentes países, lamentablemente un trágico accidente acabó con su vida.

La madre pide justicia para Laura en medio de su dolor, afirma que la promotora que llevó a Perú a la cantante no se comunicó con la familia y lamentan su irreparable pérdida.

