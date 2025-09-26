¿Quién era 'Muñequita Flor', la cantante boliviana que falleció en un accidente en Perú?

Feliza Isabel Mendoza Aruquipa, conocida por sus miles de seguidores como "Muñequita Flor", era mucho más que una cantante: era una joven promesa de la música folclórica boliviana que buscaba conquistar el sur de Perú con su talento. Su vida y la de su madre fueron truncadas trágicamente en un accidente de tránsito en la carretera Binacional Puno-Moquegua.

A sus 23 años, Muñequita Flor ya era la voz principal de su propia agrupación, Muñequita Flor's y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia.

Una carrera musical y académica en ascenso

A pesar de su corta edad, Isabel ya tenía una sólida experiencia en los escenarios. Su música, anclada en el folclore boliviano, había cruzado fronteras y encontrado una gran acogida en el sur de Perú, especialmente en la región de Puno y ciudades como Juliaca.

Su repertorio incluía éxitos populares entre el público como "Asesino de Amor", "Mil años", "La vida es una sola" y "Celoso eres tú". De hecho, su estilo y el rápido ascenso a la fama en Perú la llevaron a ser comparada con la recordada "Muñequita Sally" peruana (Flor Quispe), quien también falleció trágicamente en un accidente de tráfico.

Pero la joven artista no solo perseguía una carrera en la música. Según reveló su hermana, Isabel se encontraba en los últimos meses de su carrera universitaria. Sus constantes viajes y presentaciones, como el que realizaba hacia Tacna para una fiesta patronal, eran una forma de obtener recursos para cubrir sus gastos académicos.

La tragedia en camino a Tacna

Muñequita Flor viajaba en un miniván junto a su banda y su madre, Isabel Aruquipa de Mendoza, hacia la provincia de Candarave, en Tacna, para participar en la fiesta de la Virgen de las Mercedes. Lamentablemente, la unidad colisionó con dos vehículos de carga pesada, cobrando la vida de la joven, su madre y varios integrantes de su equipo musical.

La noticia del fallecimiento de la 'Muñequita Flor de Bolivia' ha provocado una profunda conmoción entre sus fans y en el ambiente artístico de Bolivia y el sur del Perú, perdiendo a una de las artistas jóvenes más prometedoras de la música folclórica.

