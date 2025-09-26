El último video de la cantante 'Muñequita Flor', que murió en fatal accidente en Perú

La cantante boliviana, Isabel Mendoza, de la agrupación musical Muñequita Flor, fue una de las víctimas fatales del trágico accidente que se registró la noche del miércoles 24 de septiembre en la carretera Binacional Puno-Moquegua, al sur de Perú.

El grupo se dirigía a la provincia de Candarave, en Tacna, para brindar un concierto en honor a la Virgen de las Mercedes.

El incidente ocurrió cuando la minivan en la que viajaban los integrantes de la agrupación chocó contra un tráiler que transportaba cal y estaba estacionado; además impactó contra otro vehículo que llevaba una retroexcavadora.

En las últimas horas se conoció el último video que fue publicado en las redes sociales por Isabel, haciendo la invitación para que la gente los acompañe en su presentación.

Recordemos que, junto a la cantante, también perdió la vida su madre, Isabel Aruquipa Loza de 60 años. Todos los cuerpos fueron trasladados a la zona de Moquegua para ser entregados a sus familiares.

