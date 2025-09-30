La noche del 23 de septiembre quedó marcada por la tragedia. La cantante boliviana Isabel Mendoza Aruquipa, conocida artísticamente como Muñequita Flor, falleció en un accidente de tránsito en la carretera Binacional Puno-Moquegua, al sur del Perú.

Mientras tanto, en el lugar del evento donde debía presentarse, el ambiente se tornó de conmoción y desconcierto. En el escenario, los organizadores y músicos comunicaron la triste noticia al público que aguardaba con entusiasmo su llegada:

“Estamos a la espera de la artista de Bolivia. Lamentablemente ha tenido un accidente, doce fallecidos. Su presentación era a las 23:00. Quiero que me entiendan y me comprendan, quiero que me disculpen por la presentación de la (Muñequita) Flor de Bolivia. Discúlpeme por favor”, expresó uno de los encargados del evento.

Otro músico, visiblemente afectado, pidió respeto y un momento de silencio:

“Una noticia muy triste, caramba, que nos acaba de dar el señor. Lamentablemente tuvieron un accidente y, como ya ustedes lo escucharon, hay doce fallecidos. Por ello vamos a pedir por favor, un minuto de silencio por los fallecidos”.

El público, atónito, guardó silencio en memoria de la artista y sus acompañantes.

La artista y parte de su agrupación viajaban en una minivan que colisionó contra un tráiler estacionado que transportaba cal, para luego impactar con otro vehículo que llevaba una retroexcavadora. El saldo fue devastador: 14 personas perdieron la vida, entre ellas la intérprete folclórica.

El destino era la provincia de Candarave, en Tacna, donde la agrupación tenía previsto ofrecer un concierto en honor a la Virgen de las Mercedes. Horas antes, en un video difundido en sus redes sociales, Muñequita Flor invitaba a sus seguidores a acompañarla en lo que sería una de sus últimas presentaciones.

