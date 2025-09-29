Un impactante hecho quedó registrado en video en las calles de Jodhpur, Rajastán, India, donde una mujer de la tercera edad fue brutalmente embestida por un toro callejero, resultando con una grave fractura de cráneo que la mantiene entre la vida y la muerte.

El incidente ocurrió la mañana del pasado lunes 22 de septiembre, cuando Saroj Gehlot, identificada como la víctima, caminaba tranquilamente por la calle. De manera repentina, un imponente toro con cuernos afilados apareció en la esquina y, sin dar oportunidad de reacción, se abalanzó contra ella a gran velocidad.

La embestida proyectó a la mujer contra un muro, provocándole un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente en plena vía pública. Tras el ataque, el animal se alejó del lugar, mientras la víctima permaneció tendida en el suelo hasta que transeúntes acudieron a auxiliarla.

De inmediato, Gehlot fue trasladada a un hospital, donde médicos confirmaron que sufrió una fractura de cráneo y la reportaron en estado crítico.

El video del ataque rápidamente se viralizó en redes sociales, generando conmoción y encendiendo un debate sobre la falta de control de las autoridades respecto a la gran cantidad de animales callejeros que circulan libremente por las ciudades de la India.

Organizaciones locales y usuarios en redes han señalado que la presencia descontrolada de perros, vacas y toros en zonas urbanas no solo representa un riesgo de agresiones, sino también problemas de tránsito y de salud pública. Pese a los constantes incidentes reportados, hasta ahora no se han implementado medidas efectivas para regular esta problemática.

