Triple asesinato en Argentina: Menor de 15 años era víctima de trata infantil, revelan investigadores

Nuevos datos surgen en torno a la investigación del caso triple asesinato en Florencio Varela en Argentina, donde tres jóvenes fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

En la investigación en el caso de Lara surgieron datos perturbadores, toda vez que las autoridades revelaron que la chica que aún era menor de edad, había sido víctima de trata de personas desde que tenía 11 años.

Se conoció además que hace semanas atrás la menor salió en un programa de televisión local, donde dijo tener 20 años, y tras ser consultada de cómo se llamaba dijo llamarse Luna.

Se supo que la adolescente utilizaba documentos falsos desde hace 4 años atrás, cuando tenía 11. Además, era explotada sexualmente.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó que las jóvenes fueron citadas por un hombre que les ofreció pagarles la suma de 300 dólares a cada una por acudir a una supuesta fiesta.

Pero uno de los hechos que llama aún la atención es que la necropsia realizada a los cuerpos de las víctimas, señala que las tres chicas no fueron asesinadas en el mismo horario, una de ellas quien es la menor de las tres Laura, fue la primera en ser ejecutada, Morena y Brenda, fueron asesinadas horas después.

La tortura se había centrado en la menor Laura, ya que, a ella le cortaron los dedos, la oreja y su cuerpo presentaba quemaduras de cigarro y un corte profundo en el abdomen.

Según la autoridad de Gobierno, la saña con la que habrían actuado contra Lara, se debería a que ella habría generado una especie de robo al grupo delictivo.

Pero el caso no terminó ahí, tras el hallazgo de los cuerpos, la hermana menor de Lara habría recibido amenazas por teléfono y su casa había sido baleada, el hecho causa alarman, consternación y dolor, las investigaciones continúan.

