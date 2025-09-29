Brindan detalles de la captura en Bolivia del quinto implicado en el triple asesinato de Argentina

El director nacional de Interpol, coronel Juan Carlos Bazoalto, brindó este lunes a Red Uno, detalles sobre el operativo de captura en Bolivia efectuado el pasado viernes 26 de septiembre, del quinto implicado en el triple asesinato, cometido en Argentina.

“Se asume conocimiento que el día viernes esta persona ingresa por un punto irregular no autorizado a Villazón, y la Policía del hermano país de Argentina, nos pide que se haga la búsqueda de dos personas, entre ellas este señor Víctor Sotacuro Lázaro, entonces se despliega todo el operativo felicitando al Comando Regional de Villazón, donde se lo encuentra en una residencial quién estaba registrado con su cedula de identidad”, manifestó Bazoalto.

El jefe policial de la Interpol en Bolivia, señaló que tras constatar que se trataba del sujeto este fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en calidad de arrestado, haciendo conocer al fiscal, y de manera inmediata tomaron contactó con sus pares de Argentina, quienes enviaron toda la documentación respectiva sobre el caso.

Horas después y en horas de la madrugada del sábado se procedió a expulsar de Bolivia al quinto presunto implicado en el triple asesinato, entregándolo a las autoridades argentinas.

“Hicimos un email a Perú para que nos informen complementariamente con relación a los antecedentes (que ese sujeto) pueda tener en ese país. Hacer referencia que en Bolivia no contaba hasta ese momento con antecedentes policiales, ni notificaciones rojas, y se lo aprehendió cumpliendo todos los procedimiento y protocolos”, afirmó Bazoalto.

La autoridad dijo que se tiene una relación de hechos del triple asesinato que la Policía de Argentina les hizo llegar donde se evidencia que la persona aprehendida en Bolivia, estaba siendo buscada por homicidio agravado, por cometer premeditadamente el presunto crimen.

De ser sentenciado, el sujeto tendría una pena de privación de libertad de 35 años de reclusión, sin embargo, este hecho dependería de su grado de participación, según sea establecido por la justicia de Argentina.

