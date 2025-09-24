TEMAS DE HOY:
Detención Elba Terán asesinato en Lauca Ñ

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Revelan datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las tres jóvenes asesinadas en Argentina

¡Atroz! Las tres jóvenes de 15, 20 y 21 años, fueron halladas muertas dentro de una casa, una de ellas tenía parte de los dedos cercenados, su data de muerte es de cuatro días.

Red Uno de Bolivia

24/09/2025 17:04

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

El terrible asesinato de una adolescente y dos jóvenes, se suscitó en Argentina, los cuerpos fueron encontrados sin vida en una casa de Florencio Varela.

Las autoridades dieron a conocer este miércoles, los resultados preliminares de las autopsias realizadas a los cuerpos, según señalaron cada una de ellas fueron asesinadas una a una, y su data de muerte es de cuatro días.

Las autoridades determinaron que el asesinato se produjo entre la medianoche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado.

Las jóvenes fueron identificadas como: Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), sus familiares identificaron los cuerpos. En medio del levantamiento legal del cadáver se halló partes de dedos de las manos, por el momento se desconoce a cuál de ellas pertenece.

Así mismo, se reveló que los cuerpos de las jóvenes estaban enterrados dentro del inmueble. Se conoció que el día en que las jóvenes desaparecieron subieron a una camioneta blanca, por lo que la policía hizo un seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona, para dar con el domicilio donde se encontraban.

La Policía procedió a la aprehensión de dos personas una mujer y un varón sindicados como presuntos autores del asesinato, sin embargo, el caso se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD