Revelan datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las tres jóvenes asesinadas en Argentina

El terrible asesinato de una adolescente y dos jóvenes, se suscitó en Argentina, los cuerpos fueron encontrados sin vida en una casa de Florencio Varela.

Las autoridades dieron a conocer este miércoles, los resultados preliminares de las autopsias realizadas a los cuerpos, según señalaron cada una de ellas fueron asesinadas una a una, y su data de muerte es de cuatro días.

Las autoridades determinaron que el asesinato se produjo entre la medianoche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado.

Las jóvenes fueron identificadas como: Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), sus familiares identificaron los cuerpos. En medio del levantamiento legal del cadáver se halló partes de dedos de las manos, por el momento se desconoce a cuál de ellas pertenece.

Así mismo, se reveló que los cuerpos de las jóvenes estaban enterrados dentro del inmueble. Se conoció que el día en que las jóvenes desaparecieron subieron a una camioneta blanca, por lo que la policía hizo un seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona, para dar con el domicilio donde se encontraban.

La Policía procedió a la aprehensión de dos personas una mujer y un varón sindicados como presuntos autores del asesinato, sin embargo, el caso se encuentra en investigación.

