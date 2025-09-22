¡Consternador! Hallan muertos a B-King y Regio Clown, cantantes colombianos desaparecidos en México

Este lunes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dio la noticia sobre el fallecimiento de ambos cantantes colombianos, que estaban reportados como desaparecidos, desde hace una semana atrás.

El cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido en la escena musical como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, más recordado por su nombre artístico Regio Clown, fueron encontrados muertos en el Estado de México tras varios días de estar desaparecidos.

Ambos artistas habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco, una de las zonas más concurridas y conocidas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.

En redes sociales se especulaba que ambos artistas fueron hallados muertos, la noticia fue confirmada horas después. La última información que se conoció sobre ellos es que ambos asistirían a un gimnasio, aunque no se especificó el lugar del mismo.

Por el momento se desconocen las circunstancias del deceso. Por lo que se espera que las autoridades brinden en las próximas horas un informe oficial con información más precisa.

