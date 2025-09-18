Video: “¡Cazzu, Cazzu!” Así recibieron a Ángela Aguilar en concierto gratuito en Guadalajara

Pepe Aguilar, brindó un concierto gratuito junto a sus dos hijos Ángela Aguilar y Leonardo, en Guadalajara, Jalisco, el 15 de septiembre como parte de la celebración por el 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

Los cantantes ofrecieron el concierto, pese a que en semanas atrás se había iniciado una campaña digital en Change.org para que se cancelara su show musical.

La solicitud de cancelación recaudó más de 213 mil firmas antes de que comenzara el evento, pero pese a cualquier adversidad Los Aguilar, tomaron los escenarios.

Un hecho fue captado por personas que asistieron al evento, el mismo se viralizó de manera inmediata, en el que se ve cómo fue recibida la cantante Ángela Aguilar, al momento que le tocaba su presentación.

El público que asistió al concierto gratuito coreó el nombre de la ex pareja de su esposo Christian Nodal y madre de su hija Inti, Cazzu.

“¡Cazzu, Cazzu!”, se escucha gritar a los asistentes, pese al momento incómodo la artista continuó con su presentación, aunque al momento de retirarse del lugar, evitó dialogar con los medios.

Sin tomar en cuenta los abucheos y gritos de algunos de los asistentes, finalizado el concierto Leonardo Aguilar publicó un video en sus historias de Instagram, junto a su hermana en el que agradeció al público.

Mira la programación en Red Uno Play