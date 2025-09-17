Cientos de personas acompañaron el entierro de Naoki Ishida en el Cementerio Jardín

Este miércoles se llevó a cabo el entierro de Naoki Ishida, vocalista de la agrupación Explosión Cumbiera, en el Cementerio Jardín de La Paz, donde cientos de personas se congregaron para darle el último adiós.

Grupos musicales interpretaron los temas que lo hicieron popular, mientras los asistentes aplaudían y coreaban su nombre. El ambiente estuvo marcado por la emoción, el dolor y la gratitud hacia un artista que dejó huella en la música boliviana.

Al adiós se sumaron enfermos con cáncer, quienes recordaron el apoyo que recibieron en vida por parte del joven cantante.

También acudieron estudiantes del colegio Roberto Alvarado Daza B, donde Naoki era padrino de promoción. Los alumnos despidieron al artista lanzando globos blancos, en un gesto simbólico de agradecimiento y despedida.

Naoki Ishida deja una huella profunda tanto en el ámbito musical como en las causas sociales que apoyó, consolidándose como un referente de solidaridad y pasión por la música.

Mira la programación en Red Uno Play