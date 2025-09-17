TEMAS DE HOY:
VIDEO | Así fue el emotivo traslado del cuerpo de Naoki Ishida rumbo al Cementerio

El artista fue acompañado entre aplausos, bocinas y pañuelos blancos en un recorrido cargado de emoción por las calles paceñas.

Jhovana Cahuasa

17/09/2025 18:03

Foto: Red Uno
La Paz

La tarde de este miércoles, Naoki Ishida, cantante y líder de la agrupación Explosión Cumbiera, recibió el último adiós en la ciudad de La Paz.

Previo al entierro, su cuerpo fue retirado de la funeraria donde era velado, en medio de aplausos, pañuelos blancos y el sonido de bocinas, en una escena cargada de emoción y respeto.

 

 

Decenas de personas se reunieron para acompañar el cortejo fúnebre, muchas de ellas caminando junto a la familia por varias cuadras. Otras, desde balcones y ventanas, se despidieron entre lágrimas y gestos de cariño.

Vehículos estacionados en el lugar también hacían sonar sus bocinas como símbolo de homenaje y despedida.

El artista fue acompañado por sus familiares, amigos cercanos y seguidores, quienes recordaron no solo su voz, sino su cercanía y humildad. Su música sonaba mientras el ataúd avanzaba, y los pañuelos blancos se alzaban al aire como símbolo de amor y despedida.

 

 

