Expareja de Naoki Ishida: “Viví los momentos más duros de mi vida, reaccioné desde el dolor”

Tras aproximadamente dos semanas del fallecimiento del cantante del grupo Explosión Cumbiera Naoki Ishida, amigos, artistas y familiares lo recuerdan con mucho cariño, aunque señalan que aún el dolor de su partida está presente.

Sabrina, madre del hijo del fallecido cantante Naoki Ishida, a través de sus redes sociales, se pronunció sobre el fallecimiento de su expareja. Afirmó que la muerte de Naoki le causó un profundo dolor y un golpe en su vida al perder al padre de su hijo.

“Hola a todos, estuve alejada de las redes sociales porque viví uno de los momentos más duros de mi vida, perdí al papá de mi hijo, y aunque nuestra relación fue complicada yo siempre estuve presente, siempre estuve ahí apoyándolo, cuidándolo”, manifestó Sabrina.

La joven madre, contó que este año vivieron junto a Naoki, momentos amenos en familia, al viajar a Los Yungas a disfrutar hermosos momentos, así mismo, señaló que tenían planificado viajar a Estados Unidos, incluso habían tramitado sus pasaportes, lamentablemente el fallecimiento del cantante dejó en nada lo planificado.

Señaló que, tras pasar por momentos de dolor por la pérdida del padre de su hijo, lo que resta es iniciar una nueva vida, honesta, para dar un ejemplo a su hijo, que padece autismo.

“Estoy creando una nueva vida, una vida real y honesta sin máscaras, mi hijo tiene que ver que su mamá siempre va alzar la voz, cuando sea necesario, cuando las cosas sean injustas, que su mamá siempre va hablar desde la verdad, aunque esta duela e incomode”, afirmó Sabrina.

Pesé a las circunstancias pidió a las personas que en determinados momentos la juzgaron por algunos hechos sucedido en el velorio del cantante, que tengan empatía y que comprendan que su reacción se debió netamente a una reacción del dolor.

“A las personas que me juzgan quiero decirles, que yo reaccioné desde el dolor más grande de mi vida, mi reacción no fue perfecta, pero fue humana, se lo que hice y lo que di hasta el último día, estuve ahí, aunque no recibí lo mismo, me quedo en paz porque nunca le solté la mano”, agregó.

Mira la programación en Red Uno Play