VIDEO | “¡Yo siempre estuve ahí!”: expareja del fallecido cantante Naoki Ishida rompe el silencio

Sabrina, es la joven madre y expareja del cantante fallecido Naoki Ishida, quien este jueves a través de un video publicado en sus redes sociales rompió el silencio, y habló sobre los videos virales donde se la observa en medio del velorio de su expareja. Además del fuerte dolor y consternación que le causó la muerte del padre de su hijo.

“Pese a que la relación fue complicada yo siempre estuve presente, apoyando, cuidando, este año tuvimos nuestro viaje en familia, nos fuimos a Los Yungas, también teníamos planificado nuestro viaje a Estados Unidos, sacamos pasaporte para nuestro hijo, y para él”, manifestó Sabrina.

La joven señaló que atravesó duros momentos al enterarse a través de terceros sobre el fallecimiento del cantante, dijo que no recibió llamada alguna ni mensajes, pese a que ella intentó comunicarse con familiares del fallecido.

Señaló que recibió amenazas de un amigo allegado al cantante y su familia, quien le advirtió que le harían algo si ella se presentaba en el entierro.

“Luego me amenazó por audios y llamadas, que si yo aparecía en el entierro me iba a ser algo, también difundió mentiras diciendo que Naoki, me daba mucho dinero y eso es falso y pido que muestre pruebas y recibos de lo que me daba”, afirmó Sabrina.

La joven se refirió al tema, debido a que recibió duras críticas por algunos seguidores respecto a su aparición en el velorio, donde presuntamente, habría emitido algunas palabras a la madre del fallecido.

Según refiere los audios fueron tergiversados, aunque reconoció que no era el momento para hablar de temas que le preocupan como el autismo de su hijo, dijo que es humana y tal vez se equivocó.

“Hay un video que se hizo viral donde el audio está distorsionado que no refleja lo que todo quise decir, mi preocupación nunca fue por mí, sino por nuestro hijo, él tiene autismo y necesita tratamientos, consultas médicas, terapias que requieren tiempo y recursos. Antes compartimos esas responsabilidades, ahora que estoy sola esa carga recae únicamente en mí, yo trabajo, siempre trabajé sí yo hablé lo hice desde el amor y la responsabilidad que significa el ser madre de un niño especial”, afirmó Sabrina.

Afirmó que la pérdida del padre de su hijo fue un dolor que le queda en lo más profundo, y dijo que esta pérdida no solo es emocional, pero agregó que seguirá de pie y continuará para sacar adelante a su niño, pidió empatía a su dolor.

Ver el video:

Mira la programación en Red Uno Play