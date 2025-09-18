TEMAS DE HOY:
VIDEO: Así dieron el último adiós a Naoki Ishida, cantante de Explosión Cumbiera

Familiares, colegas y seguidores lo acompañaron hasta su última morada con música, aplausos y pañuelos blancos.

Jhovana Cahuasa

17/09/2025 21:19

Foto: Red Uno
La Paz

El cantante del grupo Explosión Cumbiera, Naoki Ishida, fue despedido este miércoles en un emotivo entierro en el Cementerio Jardín de La Paz.

Durante el trayecto del féretro, se escucharon música, aplausos, bocinazos y pañuelos blancos que acompañaron la despedida del artista. Colegas lo homenajearon interpretando sus temas más recordados.

 

 

Los asistentes resaltaron no solo su trayectoria musical, sino también su labor social, destacando que en vida se dedicó a apoyar a sectores vulnerables, como las personas con cáncer.

Naoki deja una huella imborrable en la música boliviana y en quienes compartieron con él, tanto en lo personal como en lo profesional.

 

 

