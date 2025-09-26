El grupo Explosión Cumbiera presentó una nueva canción dedicada a la memoria de su cantante Naoki Ishida.
26/09/2025 18:46
Escuchar esta nota
Con un emotivo mensaje: “Te llevaremos en nuestros corazones”, la agrupación musical Explosión Cumbiera, expresó el cariño y respeto que mantiene hacia el artista fallecido y exlíder de su agrupación Naoki Ishida, recordado por su carisma en el escenario y su entrega musical.
Naoki Ishida, quien formó parte de la banda durante varios años, dejó una huella imborrable en sus compañeros y en el público que lo siguió. El sencillo busca transmitir gratitud por el legado que dejó en la cumbia y mantener viva su memoria entre los fanáticos.
El lanzamiento de “Gracias” se realizó este viernes 26 de septiembre, a través de su página de YouTube.
"Gracias" es un tema musical reeditado interpretado anteriormente por el grupo Sonido Mazter, el mismo había sido cantado por Naoki Ishida.
Vea el video:
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00