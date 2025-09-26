TEMAS DE HOY:
Reo asesinado en El Abra Accidente Oruro-Cochabamba Triple atropello

33ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Gracias”: el emotivo tema con el que Explosión Cumbiera recuerda a Naoki Ishida

El grupo Explosión Cumbiera presentó una nueva canción dedicada a la memoria de su cantante Naoki Ishida.

Jhovana Cahuasa

26/09/2025 18:46

Escuchar esta nota

Con un emotivo mensaje: “Te llevaremos en nuestros corazones”, la agrupación musical Explosión Cumbiera, expresó el cariño y respeto que mantiene hacia el artista fallecido y exlíder de su agrupación Naoki Ishida, recordado por su carisma en el escenario y su entrega musical.

Naoki Ishida, quien formó parte de la banda durante varios años, dejó una huella imborrable en sus compañeros y en el público que lo siguió. El sencillo busca transmitir gratitud por el legado que dejó en la cumbia y mantener viva su memoria entre los fanáticos.

El lanzamiento de “Gracias” se realizó este viernes 26 de septiembre, a través de su página de YouTube.

"Gracias" es un tema musical reeditado interpretado anteriormente por el grupo Sonido Mazter, el mismo había sido cantado por Naoki Ishida.

Vea el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD