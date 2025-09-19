Video: “Él no está muerto, aún vive”, dijo Saymon Ruíz, quien rindió un homenaje a Naoki Ishida

En medio de una presentación efectuada este jueves 18 de septiembre en Alto Hospicio, Chile, el cantante Saymon Ruiz, vocalista de la agrupación Saymon y Los Cochalitos, rindió un homenaje al fallecido cantante de la agrupación Explosión Cumbiera, Naoki Ishida.

El artista quien brindaba un show a su publicó en Chile, pidió con mucho respeto un minuto de silencio, para su amigo y como él lo llamaba hermano Naoki, quién el pasado 15 de septiembre falleció en La Paz.

“Con todo respeto antes de seguir con la fiesta, quiero pedir un minuto de silencio para un hermano, pero más que un hermano es una gran familia para mí. Me duele pisar un escenario y hacer música lo que él hacía, lo sufrí y lo voy a seguir sufriendo, siempre lo voy a amar, él no está muerto está vivo todavía, su alma sigue presente, pido este minuto sólo para él”, manifestó Saymon Ruiz.

El cantante recordó los momentos vividos junto a su mejor amigo, con quien dijo que compartía muchos momentos, más allá de la música.

“Compartimos amor, cariño y un cuidado mutuo entre los dos, quiero pedir esto para mi Naoki Ishida, uno de los grandes exponentes de toda la cumbia, un minuto de silencio solo para él por favor”, afirmó Saymon.

Ambos artistas compartieron escenario, pero también una gran amistad que llegaba incluso a sus familiares. Saymon también compartió momentos con el hermano de Naoki, el cantante Ocasional Talento, Hiroshi Ishida, quien también falleció en el mes de junio de este año.

El cantante del grupo Explosión Cumbiera, Naoki Ishida, fue despedido este miércoles en un emotivo entierro en el Cementerio Jardín de La Paz.

Durante el trayecto del féretro, se escucharon música, aplausos, bocinazos y pañuelos blancos que acompañaron la despedida del artista. Colegas lo homenajearon interpretando sus temas más recordados.

El video fue compartido por la cuenta del Club de Fans de las Luceritos de Saymon.

Mira la programación en Red Uno Play