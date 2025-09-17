“Un amigo querido dentro y fuera de los escenarios” Hoy darán el último adiós a Naoki Ishida

Este miércoles se realiza el velorio del cuerpo sin vida del cantante Naoki Ishida, integrante del grupo musical Explosión Cumbiera, en el salón el "Manantial" de la Funeraria Santa María ubicado en la avenida Busch N°1209, entre esquina Guatemala, de la zona Miraflores, La Paz.

Su misa de cuerpo presente se efectuará a las 15:00 horas, en la misma sala, para posteriormente trasladar sus restos al Cementerio Jardín sector: "Girasoles B' a las 16:00 horas.

En medio de dolor y lágrimas, compañeros de escenario y varios artistas bolivianos rindieron homenaje al fallecido cantante, Naoki Ishida.

“Lo recordaremos siempre con alegría y el desenvolvimiento que tuvo en el escenario”; “Él tenía que escalar muchas cosas más, con tan solo verlo te producía una sonrisa”, expresaron algunos de sus colegas.

Destacaron además su sencillez, alegría, carisma y humildad, cualidades que lo convirtieron en un artista querido dentro y fuera de los escenarios. Coincidieron en que su partida deja un gran vacío en la música boliviana, pero comprometieron en que su huella dejada en la música nunca será olvidada.

Ver el video:

Mira la programación en Red Uno Play