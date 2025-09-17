TEMAS DE HOY:
Chofer torturado analista habla de tiroteo Abuso infantil

24ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Un amigo querido dentro y fuera de los escenarios” Hoy darán el último adiós a Naoki Ishida

El cantante del grupo musical Explosión Cumbiera, Naoki Ishida, será enterrado este miércoles. En medio de lágrimas y dolor; amigos y colegas le rinden homenajes y destacan su humildad.

Jhovana Cahuasa

17/09/2025 7:11

Foto: Red Uno / Redes Sociales
La Paz

Escuchar esta nota

Este miércoles se realiza el velorio del cuerpo sin vida del cantante Naoki Ishida, integrante del grupo musical Explosión Cumbiera, en el salón el "Manantial" de la Funeraria Santa María ubicado en la avenida Busch N°1209, entre esquina Guatemala, de la zona Miraflores, La Paz.

Su misa de cuerpo presente se efectuará a las 15:00 horas, en la misma sala, para posteriormente trasladar sus restos al Cementerio Jardín sector: "Girasoles B' a las 16:00 horas.

En medio de dolor y lágrimas, compañeros de escenario y varios artistas bolivianos rindieron homenaje al fallecido cantante, Naoki Ishida.

“Lo recordaremos siempre con alegría y el desenvolvimiento que tuvo en el escenario”; “Él tenía que escalar muchas cosas más, con tan solo verlo te producía una sonrisa”, expresaron algunos de sus colegas.

Destacaron además su sencillez, alegría, carisma y humildad, cualidades que lo convirtieron en un artista querido dentro y fuera de los escenarios. Coincidieron en que su partida deja un gran vacío en la música boliviana, pero comprometieron en que su huella dejada en la música nunca será olvidada.

Ver el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD