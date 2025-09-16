El grupo Kumbia Fusión rindió un emotivo homenaje al fallecido Naoki Ishida, vocalista de Explosión Cumbiera, durante una presentación realizada este martes en el departamento de Oruro.

En medio del evento, el animador del grupo pidió un minuto de silencio, acompañado por aplausos del público, colegas músicos, cantantes y bailarines.

“Vamos a pedir un fuerte aplauso para el señor Naoki Ishida, vocalista de Explosión Cumbiera que en paz descanse, para nosotros él era un gran amigo”, manifestó el animador del grupo.

El momento fue registrado en video y compartido a través de la cuenta de TikTok @mateousf, donde recibió cientos de mensajes de condolencias.

¿Quién fue Naoky Ishida?

Naoki Ishida tenía 27 años y era el cantante que marcó el estilo musical de Explosión Cumbiera, agrupación con la que ganó popularidad a nivel nacional y proyección internacional.

Inició su camino en la música inspirado por su abuelo, con quien aprendió a tocar guitarra. Posteriormente formó parte de la agrupación Los Genios, antes de consolidarse como voz principal en Explosión Cumbiera.

En junio de este año, Naoki enfrentó un duro golpe emocional tras la muerte de su hermano, conocido como Ocasional Talento, hecho que impactó profundamente en su vida.

Tras conocerse su fallecimiento, artistas y colegas del género tropical compartieron mensajes de despedida, acompañados de fotos y recuerdos junto a Naoki. La noticia dejó un vacío en el medio musical y entre sus seguidores.

