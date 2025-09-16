Velan los restos del cantante Naoki Ishida en una funeraria de la Av. Busch en La Paz

La familia, del reconocido y destacado artista boliviano fallecido, Naoki Ishida, extendió la invitación al velorio que se efectuará a partir de las 9:00 horas de este martes 16 de septiembre.

El velorio se desarrollará en el salón el "Manantial" de la Funeraria Santa María ubicado en la avenida Busch N°1209, entre esquina Guatemala, de la zona Miraflores, La Paz.

Así mismo, confirmaron que, la ceremonia religiosa, se efectuará el día miércoles 17 de septiembre a las 15:00 horas, en la misma sala.

Posteriormente sus restos serán trasladados al Cementerio Jardín sector: "Girasoles B' a las 16:00 horas.

