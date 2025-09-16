TEMAS DE HOY:
Comunidad

Velan los restos del cantante Naoki Ishida en una funeraria de la Av. Busch en La Paz

La familia de Naoki Ishida, extendió la invitación al velorio del artista que se realizará en esta jornada. Mañana miércoles sus restos serán sepultados.

Jhovana Cahuasa

16/09/2025 10:17

La familia, del reconocido y destacado artista boliviano fallecido, Naoki Ishida, extendió la invitación al velorio que se efectuará a partir de las 9:00 horas de este martes 16 de septiembre.

El velorio se desarrollará en el salón el "Manantial" de la Funeraria Santa María ubicado en la avenida Busch N°1209, entre esquina Guatemala, de la zona Miraflores, La Paz.

Así mismo, confirmaron que, la ceremonia religiosa, se efectuará el día miércoles 17 de septiembre a las 15:00 horas, en la misma sala.

Posteriormente sus restos serán trasladados al Cementerio Jardín sector: "Girasoles B' a las 16:00 horas.

