Naoki Ishida tendrá un homenaje en La Paz con concierto gratuito: ¿cuándo y dónde será?

La Alcaldía de La Paz y productores locales organizan un concierto gratuito en homenaje al cantante de Explosión Cumbiera, Naoki Ishida.

Jhovana Cahuasa

26/09/2025 19:53

Foto: Redes Sociales.
La Paz

Con un concierto gratuito realizarán un gran homenaje al fallecido cantante Naoki Ishida, el evento se efectuará el próximo viernes 3 de octubre, en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo a partir de las 16:00.

La información fue anunciada en conferencia de prensa realizada el viernes 26 de septiembre, el evento fue organizado por la Alcaldía Municipal de La Paz, Ibisa Producciones, y varios artistas.

Estos son los grupos que estarán presentes

  • Explosión Cumbiera

  • Jhonny Claros y su agrupación Claros

  • Cartel Cumbiero

  • Turromantiko

  • Entre otros

 

