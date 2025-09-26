Naoki Ishida tendrá un homenaje en La Paz con concierto gratuito: ¿cuándo y dónde será?

Con un concierto gratuito realizarán un gran homenaje al fallecido cantante Naoki Ishida, el evento se efectuará el próximo viernes 3 de octubre, en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo a partir de las 16:00.

La información fue anunciada en conferencia de prensa realizada el viernes 26 de septiembre, el evento fue organizado por la Alcaldía Municipal de La Paz, Ibisa Producciones, y varios artistas.

Estos son los grupos que estarán presentes

Explosión Cumbiera

Jhonny Claros y su agrupación Claros

Cartel Cumbiero

Turromantiko

Entre otros

Mira la programación en Red Uno Play