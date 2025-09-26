Naoki Ishida tendrá un homenaje en La Paz con concierto gratuito: ¿cuándo y dónde será?

La Alcaldía de La Paz y productores locales organizan un concierto gratuito en homenaje al cantante de Explosión Cumbiera, Naoki Ishida.
26/09/2025 19:53
Con un concierto gratuito realizarán un gran homenaje al fallecido cantante Naoki Ishida, el evento se efectuará el próximo viernes 3 de octubre, en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo a partir de las 16:00.
La información fue anunciada en conferencia de prensa realizada el viernes 26 de septiembre, el evento fue organizado por la Alcaldía Municipal de La Paz, Ibisa Producciones, y varios artistas.
Estos son los grupos que estarán presentes
Explosión Cumbiera
Jhonny Claros y su agrupación Claros
Cartel Cumbiero
Turromantiko
Entre otros
