TEMAS DE HOY:
accidente en Santa Cruz Accidentes en Cochabamba San Ignacio de Velasco

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Nos ayudó mucho”: pacientes con cáncer despiden a Naoki Ishida con gratitud y cariño

Durante el entierro, lanzaron globos blancos y mostraron un cartel de agradecimiento al artista por su solidaridad.

Jhovana Cahuasa

17/09/2025 21:35

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

La representante de los pacientes con cáncer, Rosario, lamentó este miércoles la irreparable pérdida del cantante Naoki Ishida, destacando que el artista fue un aliado permanente en la lucha del sector.

Según relató, en varias ocasiones Naoki mostró predisposición para ayudar, especialmente en la recaudación de fondos destinados a la compra de medicamentos.

 

 

Rosario recordó que uno de los gestos más valiosos ocurrió en la Feria Internacional de La Paz (Fipaz), donde Naoki organizó de manera voluntaria un evento para colaborar con los pacientes.

“Nos ayudó mucho, él solo organizó otro evento en Fipaz, donde pudimos recaudar fondos para pacientes con cáncer, porque no había medicamentos”, dijo la representante.

Durante el entierro del artista, pacientes con cáncer participaron en la despedida con globos blancos y un cartel de agradecimiento, asegurando que lo recordarán por siempre.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD