“Nos ayudó mucho”: pacientes con cáncer despiden a Naoki Ishida con gratitud y cariño

La representante de los pacientes con cáncer, Rosario, lamentó este miércoles la irreparable pérdida del cantante Naoki Ishida, destacando que el artista fue un aliado permanente en la lucha del sector.

Según relató, en varias ocasiones Naoki mostró predisposición para ayudar, especialmente en la recaudación de fondos destinados a la compra de medicamentos.

Rosario recordó que uno de los gestos más valiosos ocurrió en la Feria Internacional de La Paz (Fipaz), donde Naoki organizó de manera voluntaria un evento para colaborar con los pacientes.

“Nos ayudó mucho, él solo organizó otro evento en Fipaz, donde pudimos recaudar fondos para pacientes con cáncer, porque no había medicamentos”, dijo la representante.

Durante el entierro del artista, pacientes con cáncer participaron en la despedida con globos blancos y un cartel de agradecimiento, asegurando que lo recordarán por siempre.

