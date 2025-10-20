VIDEO: Así fue la misa en memoria del cantante Naoki Ishida, a un mes de su partida

A un mes de su partida, familiares y amigos realizaron una misa en honor a Naoki Ishida para recordar su vida y trayectoria en la música de explosión cumbiera.

Durante la ceremonia, los asistentes compartieron recuerdos y anécdotas del artista, destacando su carisma y dedicación a la música. Sus colegas y amigos resaltaron la huella que dejó en el género musical de la cumbia.

Desde la página de Creativo Producciones se difundieron imágenes de la misa, realizada en un templo. Junto al epitafio del artista se encontraba también el de su hermano Iroshi Ishida, conocido como Ocasional Talento, quien falleció este mismo año.

En redes sociales se compartió un mensaje que acompañaba las fotos y videos de la ceremonia: “Naoki, recordándote ya un mes en el cielo, estás en la luz y gloria de Dios… nos dejaste tu música para recordarte para siempre”.

La misa se convirtió en un espacio de encuentro para los fanáticos y allegados del cantante, quienes aprovecharon la ocasión para expresar su cariño y despedirse simbólicamente del artista que marcó la escena musical.

