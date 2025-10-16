Christian Nodal rompe el silencio y responde a Cazzu por polémica de pensiones y viajes de su hija Inti

Christian Nodal enfrenta nuevamente una polémica por comentarios sobre su hija Inti. A través de su abogado, César Muñoz, Nodal emitió un comunicado en el que revela detalles sobre las declaraciones de su expareja, la también cantante Cazzu, respecto a los viajes con su hija Inti y la manutención, aunque no la menciona directamente.

¿Qué dijo el abogado?

“Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas”, señaló Muñoz, refiriéndose al tema de la pensión de Inti.

En el comunicado se aclara que Nodal habría aportado sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, por lo que este hecho desmentiría las versiones que afirmaban que el artista no cumple con sus pensiones.

Según el mismo documento, estos montos superarían las pensiones asignadas por ley y estarían “plenamente respaldados con comprobantes oficiales”.

El abogado calificó de falsas las aseveraciones efectuadas anteriormente por la cantante y aseguró que las mismas solo buscan desprestigiar a Nodal.

“Cualquier versión contraria es falsa y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática”, indicó Muñoz.

