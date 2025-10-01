¿Quién es 'La Diabla', la líder de una red criminal que vendía bebés?

Un caso sobre la venta de bebés, conmocionó a México y Estados Unidos, donde una mujer fue capturada tras comercializar a bebés recién nacidos.

La mujer fue identificada como Martha Alicia Méndez Aguilar, conocida como “La Diabla”, su captura destapó una red de crímenes atroces referidos a feminicidio, y vinculándola con una supuesta estructura de tráfico de bebés y extracción ilegal de órganos.

Según informó la policía, la mujer presuntamente operaba bajo el amparo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la misma fue capturada en el mes de septiembre en inmediaciones de la carretera cercana a la ciudad de Chihuahua, a pocos kilómetros de la frontera con El Paso, Texas.

Tras conocerse los atroces actos de hechos delictivos presuntamente cometidos por la mujer y en otros en los que ella participaba, enfrenta cargos por feminicidio agravado y tentativa de homicidio.

Un último caso atroz se conoció, donde la mujer habría participado del asesinato de una joven madre embarazada hace siete meses, la mujer fue victimada para extraerle al bebé mediante una cesárea clandestina.

El reporte médico forense realizado al cuerpo de la mujer fallecida señala que la misma murió por un choque hipovolémico tras la extracción uterina y su cuerpo fue encontrado enterrado de forma clandestina en una vivienda.

Respecto al bebé recién nacido fue hallado días después en estado crítico en un hospital de Chihuahua, y trasladado al Hospital Infantil. El hecho atroz causó gran alarma en la población, ya que serían muchos casos relacionados a la venta de bebés.

Joe Kent, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI), señaló a través de sus redes sociales, que la mujer era una pieza clave para poder identificar a una red transnacional dedicada al tráfico de bebés, que opera entre México y Estados Unidos.

Mira la programación en Red Uno Play