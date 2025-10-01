TEMAS DE HOY:
VIDEO: Así vecinos del Plan Tres Mil capturaron a un delincuente que intentó robar un celular

En las imágenes se observa cómo vecinos enardecidos amarraron al delincuente a un árbol, tras atraparlo infraganti robando el celular. El sujeto señaló que roba por necesidad, lo que generó la furia de los vecinos.

Red Uno de Bolivia

01/10/2025 8:40

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Vecinos enardecidos del barrio 25 de Diciembre de la zona Plan Tres Mil en Santa Cruz, capturaron a un delincuente, tras ser sorprendido infraganti cuando procedía a cometer el delito.

Según señaló Lisbeth Pacheco, presidenta del barrio, 25 de Diciembre, el sujeto estaba a bordo de una motocicleta, lo dejó por algunos segundo para dirigirse a la banqueta donde estaba el estudiante y le arrebató el celular.

El estudiante sin prever la peligrosidad del momento corrió tras el sujeto, por lo que vecinos al observar lo que sucedía procedieron a intervenir y capturarlo.

“El sujeto asaltó a un niño de un colegio, estamos cansados de estos robos por acá, el comandante se comprometió con nosotros a hacer patrullajes, pero nunca lo hizo, inclusive tuvimos reuniones con ellos jamás lo hicieron”, manifestó Pacheco.

La dirigente señaló que tras ser capturado el sujeto señaló que realiza robos por necesidad, por lo que los vecinos reaccionaron molestos y ataron al delincuente al árbol, refieren que la Policía tardó mucho tiempo en llegar al lugar del hecho.

 

