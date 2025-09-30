El comandante de la policial Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó este lunes sobre un hecho que se registró cerca a la población de Chuma del departamento de La Paz, donde un chofer murió aplastado por su propio vehículo.

Presumen que el camión sufrió un desperfecto mecánico lo que provocó que salga de la vía, expulse al chofer y termine arrollándolo.

“El mismo vehículo habría atropellado al conductor quien se encontró debajo del vehículo, se está a la espera del personal de accidentes de tránsito para que se proceda con la investigación y el levantamiento legal del cadáver”, manifestó Salgueiro.

Al momento la víctima no fue identificada, presumen que el accidente se podría haber producido por la lluvia que ocasionó que el vehículo de alto tonelaje salga de la vía.

Se presume que el conductor estaba solo, y no se cuenta con mayores datos de lo sucedido, se espera el avance de las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play