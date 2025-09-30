“Ella empezó a insultarme y nos agredimos ambas”: estudiante niega haber golpeado a su compañera con un celular

Tras la denuncia sobre hechos de agresiones físicas dentro de una unidad educativa en Santa Cruz, que ocasionó que una estudiante sufra desgarro ocular, la estudiante denunciada brindó su contraparte del hecho.

Según sus declaraciones, negó que ella haya agredido con un celular a su compañera, pero reconoció que le dio un golpe con puño. Además, señaló que sufría constantes provocaciones de la ahora víctima quien presuntamente le decía insultos, que ocasionaron su reacción.

“Ella venía provocando e insultando y como cualquier persona se llega también a alterar y en ese momento ella empezó también a insultarme. También quiero desmentir de que ella dijo que la agredí con el celular y no fue así, hay muchos testigos porque había varios compañeros ahí, fue solamente con el puño y nos agredimos ambas”, manifestó la estudiante denunciada.

La estudiante pidió disculpas por su reaccionar, pero reiteró que su reacción se debió a los constantes insultos y provocaciones que recibía.

“Yo venía mucho aguantando de ella las cosas que decía y uno de la rabia reacciona. Pero estoy arrepentida de lo que hice, sé que estuvo mal y personalmente le llegué a pedir disculpas”, agregó la estudiante.

Por su parte la madre de la estudiante señaló que su hija le contó todo, y que ambas reflexionaron sobre lo sucedido, aclaró que las agresiones fueron mutuas, de ambas partes, y mostró su voluntad para solucionar el tema.

“Yo soy la madre de la joven denunciada y hemos querido nosotras tratar de solucionar el problema, pero la otra parte no quiso, quieren ir hasta las últimas instancias. Conversé con mi hija y ella me contó el problema de cómo sucedió y ambas se agredieron, no es que mi hija fue directamente a golpearla”, manifestó la madre de la estudiante denunciada.

Además, la progenitora aclaró que su hija se encuentra suspendida del establecimiento por 15 días, y aseguró que tras este incidente la cambiará de establecimiento educativo.

Una madre de familia denunció una grave agresión a su hija, una estudiante de 17 años al interior de su unidad educativa, en la zona del Plan 3.000. Ante la Dirección Distrital de Educación, la familia de la víctima presentó un informe forense que establece 20 días de impedimento para la menor, quien sufrió un desgarro ocular tras ser golpeada con un celular.

La madre, que pidió mantener su identidad en reserva, relató que su hija ha sido víctima de acoso y bullying por parte de algunos compañeros, y en especial de una chica que la golpeó. "Le agredió y le dio con el celular en el ojo, mi hija tiene un pequeño desgarre y tiene un impedimento de 20 días", declaró la mujer, visiblemente angustiada.

