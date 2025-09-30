Hallan restos óseos en mina abandonada en Oruro; el hombre desapareció desde el 2017

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Fecc) Oruro, teniente coronel Rohald Linares, informó este lunes sobre el hallazgo de restos óseos al interior de una mina abandonada.

Según el jefe policial los restos óseos, se encontraban dentro de la mina abandonada ubicada en la comunidad Antequera, cerro denominado Estaño.

“Comunarios de la localidad de Antequera comunicaron a través de celular, a existencia de restos óseos, en una mina abandonada motivo por el cual personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Fecc) de la localidad de Huanuni avanzó al lugar, haciendo conocer el caso al Ministerio Público”, manifestó Linares.

La persona que reportó el hallazgo del cuerpo había manifestado que, al ingresar a la mina abandonada, se percató de la existencia de restos humanos el mismo estaba junto a un promontorio de piedras.

Tras realizar el levantamiento legal del cadáver se encontraba una mochila, en su interior se encontraba la cédula de identidad del mismo cadáver, posteriormente fue trasladado a la morgue del Cementerio General de Oruro, para la correspondiente autopsia de ley.

Familiares del fallecido llegaron al lugar, y señalaron que la última vez que lo vieron con vida fue el año 2017 cuando este había salido de casa dejando una carta de despedida refiriendo que se iría al país de Argentina para trabajar, motivo por el cual no reportaron la desaparición del varón.

Mira la programación en Red Uno Play