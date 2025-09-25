(VIDEO): Revelan imágenes del momento en que una mujer muere tras chocar contra un puente en la Av. Beni

Un grave accidente de tránsito con muerte de una persona, se suscitó este miércoles en inmediaciones de la Av. Beni y Alemania, en el Sexto Anillo, Santa Cruz.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que se produjo el accidente, donde una mujer que conducía el vehículo perdió la vida.

En las imágenes se observa como la mujer se dirigía con el auto a gran velocidad, se sube al camellón e impacta contra el puente, posteriormente el vehículo cae y aparece debajo del puente.

Vecinos trataron de auxiliar a la mujer, sin embargo, su cuerpo estaba atrapado entre los fierros. Personal de emergencia llegó al lugar, para poder evacuar a la víctima, sin embargo, esta ya estaba sin vida.

“Se nota que venía a gran velocidad, porque se ve cómo afectó al árbol”, “Estaba atrapada, la sacaron es una jovencita con ropa deportiva”, “Se pierde una vida tan joven, más o menos tenía 19 a 20 años, consternada porque yo soy madre y tengo una hija de la misma edad”, manifestaron testigos del hecho.

El cuerpo de la víctima tras ser rescatado fue trasladado a la morgue judicial para realizarle la autopsia de ley.

Vea el Video:

