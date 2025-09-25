TEMAS DE HOY:
Policial

¡Consternador! Conscripto de 19 años muere mientras cumplía su servicio militar en el cuartel Camacho de Oruro

El conscripto fue trasladado hasta el hospital militar, sin embargo, llegó a fallecer en el camino. El informe preliminar refiere que tendría gotas de sangre en la nariz y la boca, se investiga el hecho.

Red Uno de Bolivia

24/09/2025 21:43

Foto: Red Uno
Oruro

El fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este miércoles sobre un lamentable hecho, sobre el fallecimiento de un soldado de 19 años, dentro del cuartel Camacho.

En primera instancia habrían llevado al joven al Hospital militar Cossmil, sin poder reanimarlo, lo habrían trasladado nuevamente, esta vez a una clínica particular, sin embargo, ya era tarde y había fallecido.

Posteriormente fue trasladado nuevamente a Cossmil, donde llegó personal policial y fiscales, para realizar el levantamiento legal del cadáver del joven fallecido. Según las investigaciones el conscripto llegó el domingo a prestar su servicio militar, refieren que tendría un dolor en el brazo y el pecho, en horas de la madrugada se habría descompensado.

“De la revisión externa se tiene que existiría un tipo de sangre al nivel de la nariz y la boca, estimamos de que ha sido reanimado, lo cual explicaría ese extremo, por lo que la autopsia nos va a indicar”, manifestó Morales.

El fiscal, señaló que con los resultados de la autopsia se conocerá qué es lo que habría sucedido y las causas reales del fallecimiento, el cuerpo se encuentra en la morgue judicial donde se realiza la autopsia.

Los encargados del cuartel, habían señalado que el joven conscripto falleció cuando estaba siendo trasladado al hospital Cossmil, el caso se encuentra en investigación.

 

