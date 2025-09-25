Revelan resultados de la autopsia del conscripto fallecido en el cuartel Camacho de Oruro

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro, coronel Marín Arequipa, informó este jueves sobre los resultados del informe médico forense realizado al cuerpo del conscripto que falleció cuando cumplía su servicio militar en el cuartel Camacho de Oruro.

Según el jefe policial, desde el cuartel habían reportado que el joven salió de franco el fin de semana y tras retornar el domingo se había indispuesto, por lo que fue evacuado de manera urgente inicialmente al Hospital militar Cossmil, y posteriormente se lo trasladó a una clínica privada para que lo reanimen, sin embargo, falleció en el camino.

Las primeras investigaciones dan referencia que el conscripto tenía problemas de salud, y al examen externo del cadáver no se evidenció signos de violencia en el cuerpo.

“La autopsia médico legal realizada al cuerpo del conscripto se señala como causa de la muerte a un shock séptico, falla múltiple orgánica, afectación pulmonar, lo cual nos refiere que definitivamente este funcionario militar sí tenía problemas de salud”, afirmó Arequipa.

Tras ser cuestionado de cómo un joven que tenía problemas de salud fue aceptado en el cuartel, el jefe policial pidió trasladar la consulta a los efectivos militares, quienes estaban a cargo del reclutamiento.

Así mismo, señaló que hay algunas cosas por investigar, ya que determinarán si se dio el auxilio de manera pronta y tendrán que entrevistarse con los funcionarios que en primera instancia hicieron seguimiento del caso.

La policía procedió al secuestro del historial clínico del conscripto, para proceder a las investigaciones.

