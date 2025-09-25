¡Tenía signos de putrefacción! Revelan el informe forense de la joven hallada muerta en dos bolsas de yute

El comandante Departamental de la Policía en Potosí, coronel Fernando Barrientos, informó este miércoles sobre el informe forense de una joven de 22 años, que fue hallada sin vida y tirada en dos bolsas de yute en plena vía pública en Oruro.

“La víctima presentaba signos de putrefacción en el rostro y una cantidad de hematomas indeterminado, en el área lateral derecho a la altura de las costillas, posteriormente en presencia del fiscal y del médico forense se procedió al levantamiento legal del cadáver para trasladarlo al Hospital Daniel Bracamonte para realizarle la autopsia de ley”, manifestó Barrientos.

La policía realizó el levantamiento legal del cuerpo, tras el llamado de vecinos quienes reportaron el hallazgo, posteriormente fue trasladado a la morgue judicial, donde se logró identificarla se trataba de una joven de 22 años.

La autopsia médico legal, reveló que la joven fue estrangulada, y que se trata de un caso de feminicidio, su cuerpo tenía múltiples heridas, la data de muerte sería de entre 48 a 72 horas, habría sido asesinada el pasado fin de semana.

“La autopsia médico forense logró determinar como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento, además de tener un cuerpo politraumatizado”, afirmó Barrientos.

Tras una investigación se logró dar con la vivienda del principal sindicado del hecho quien sería su enamorado, en el inmueble hallaron latas de cerveza consumidas y llenas, y rastros de sangre.

El sujeto no se encontraba en el domicilio y habría huido de Potosí a Sucre, y este miércoles fue capturado cuando se encontraba dentro de un bus. El mismo se encuentra en calidad de aprehendido a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El sindicado habría manifestado a uno de sus amigos, que era autor del delito, todos estos elementos sirvieron para capturarlo, y será puesto a disposición del Ministerio Público.

