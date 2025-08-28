Capturan en Santa Cruz al hombre que mató con 35 puñaladas a su pareja en Potosí

Según informó a Red Uno, el director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcv), en Santa Cruz, coronel Marco Paravicini, el hombre fue capturado en la capital cruceña, tras ser buscado por la Policía, ya que tras identificarlo como el presunto feminicida este huyó del departamento de Potosí.

El hecho se había suscitado en horas de la madrugada del pasado 26 de agosto, tras la fiesta de Ch’utillos en el departamento de Potosí, la víctima y el agresor, quien había estado consumiendo bebidas alcohólicas, se encontraban en el domicilio de la mujer cuando el sujeto le asestó entre 30 y 35 puñaladas, según informó el fiscal departamental, Gonzalo Aparicio.

La causa preliminar de la muerte de la mujer fue por un "trauma toráxico penetrante por arma blanca". El principal sospechoso, fue identificado como Rafael Gutiérrez Zambrana, de 35 años, tras encontrarse prófugo fue hallado el pasado miércoles en Santa Cruz.

El sujeto fue trasladado a dependencias policiales, por el momento se desconoce si este será trasladado a Potosí, o si se someterá a su audiencia cautelar en el departamento de Santa Cruz.

La mujer tenía cuatro hijos, tres de ellos viven en Santa Cruz, y un adolescente de 15 años, la acompañaba.

