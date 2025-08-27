Niño de 10 años huye de su casa y deja una carta; su familia lo busca con desesperación

Este miércoles la madre del niño de 10 años, Esdras Limachi, pidió a la población ayuda para poder hallar a su pequeño hijo.

Según refiere la progenitora Daniela Mamani, la familia tenía problemas en su hogar, que posiblemente habrían influido en que el niño busque huir.

Habría dejado una carta, en la que explica que este tipo de situaciones lo afecta, especialmente la separación de los padres.

“En la carta decía que quería una familia unida, que estaba cansado de tantas cosas. Yo sé que para él fue mucha carga tal vez por ser el hijo mayor”, manifestó la madre del menor.

La última vez que fue visto, fue el pasado 21 de agosto en la Ceja de El Alto, había ido a buscar a su padre a su trabajo.

La madre señala que el niño es muy inteligente y maneja a la perfección las redes sociales y celulares, debido a que sus padres son técnicos en reparación de celulares.

“Por favor a las personas que lo tienen, él parece jovencito, no parece niño ni cuando habla, solamente les ruego si saben algo de él me pueden avisar al 63038156, o tal vez al número de su papá 77725037”, suplicó la madre.

Recuerde que retener menores de edad constituye un delito, si usted tiene algún dato del menor, puede comunicarse con la Policía Boliviana.

