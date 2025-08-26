Video: “Sentí la soga en el cuello”, el duro relato del taxista que se salvó de ser atracado en El Alto

El taxista contó los momentos de terror que le tocó vivir, después de ser víctima de tres cogoteros, quienes se hicieron pasar como pasajeros para robarle el taxi. El hecho se suscitó en la avenida Cívica, de la zona Alapacoma en El Alto.

“Me dijo que lo llevé a Alpacoma, yo le dije a 25 bolivianos, por 20 llévame me dijo, eso era en la mañana, y me hacía llevarlo más allá y de ahí solo sentí la cuerda, y el otro hombre que me dio un puñete y empujón”, manifestó el taxista.

Según señaló el taxista, la intención de los delincuentes era sacarlo del vehículo para sustraerlo, el chofer se resistió para impedir que le roben el motorizado y pidió auxilio.

Tras el pedido de auxilio, vecinos, y choferes se concentraron en el lugar logrando capturar a los delincuentes. Los antisociales habrían intentado escapar, pero la turba enardecida de vecinos y transeúntes lo impidieron.

Posteriormente, entregaron a los delincuentes a las autoridades. Piden castigarlos con la pena máxima.

Mira la programación en Red Uno Play