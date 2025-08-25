Imágenes sensibles: Rescatan a un hombre que agonizaba entre los fierros tras un accidente en Chulumani, La Paz

El subcomandante Departamental de la Policía de La Paz, coronel Willy Paz Estrada, informó este domingo sobre un grave hecho de tránsito suscitado en la Población de Chulumani, en Los Yungas de La Paz.

“Debemos de informar que ayer en la población de Chulumani, específicamente en el tramo carretero de Chulumani a La Asunta, se ha producido un hecho de tránsito en inmediaciones de la comunidad Arrozal”, manifestó Paz.

Según el jefe policial, sería una volqueta de una empresa que se accidentó cerca de un puente, se encontraba trasladando material de construcción, pero debido a fallas mecánicas, la volqueta fue estacionada a un costado de la carretera y por una imprudencia se deslizó a aproximadamente 300 metros de altura.

“Al interior de la volqueta existían dos personas una de 45 años, y otra que es ayudante, los mismos que se precipitaron”, afirmó Paz.

Comunarios señalaron que ambas personas se encontraban de gravedad, uno fue auxiliado cuando se encontraba agonizando. Las imágenes fueron difundidas por Red Yungas, donde se observa la dramática escena.

Ambas personas fueron auxiliadas por la empresa y los comunarios del lugar, las mismas se encuentran gravemente heridas y fueron trasladadas al hospital Fides de la ciudad de El Alto.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play