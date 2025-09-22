FOTOS: El operativo de evacuación tras el choque múltiple en la Autopista La Paz - El Alto

Un accidente de tránsito registrado este lunes 22 de septiembre en la Autopista La Paz - El Alto dejó un saldo de una persona fallecida y al menos seis heridas, según datos preliminares.

El hecho se produjo en el carril de bajada, a la altura de la exfábrica Forno, e involucró a cuatro vehículos. Las imágenes muestran el momento en que personal de la Unidad de Bomberos y efectivos de Tránsito evacuaban el cuerpo del fallecido.

Los heridos fueron trasladados a un centro médico y hasta el momento no se ha brindado información oficial sobre su estado de salud.

Minutos después del impacto, personal de Bomberos Antofagasta y la Unidad de Tránsito llegó al lugar para auxiliar a los afectados y asegurar el área.

Las causas del accidente están siendo investigadas. Se espera un informe oficial por parte de Tránsito en las próximas horas.

