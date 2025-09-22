TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Tragedia en Oruro Avalancha humana en Oruro

Policial

Video: ¡Terrible! Un muerto tras choque múltiple en la Autopista La Paz - El Alto

Según la información preliminar en el accidente se vieron involucrados cuatro vehículos, un camión de GLP, un minibús de transporte público y dos vehículos particulares. Se suscitó en el carril de bajada de la autopista.

Jhovana Cahuasa

22/09/2025 16:58

Foto: Red Uno
La Paz

La tarde de este lunes un grave accidente de tránsito se suscitó en el carril de bajada de la Autopista La Paz - El Alto, donde al menos cuatro vehículos se vieron involucrados.

El choque múltiple se produjo cuando un minibús de transporte público impactó en la parte frontal con un camión que trasladaba GLP, además de otros dos vehículos particulares.

La información preliminar brindada por personal de bomberos, señala que existiría una persona fallecida. Por el momento no se conoce con precisión la existencia de heridos.

Se espera que en las próximas horas la Policía de Tránsito brinde un informe detallado respecto al hecho.

 

