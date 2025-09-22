Video: ¡Terrible! Un muerto tras choque múltiple en la Autopista La Paz - El Alto

La tarde de este lunes un grave accidente de tránsito se suscitó en el carril de bajada de la Autopista La Paz - El Alto, donde al menos cuatro vehículos se vieron involucrados.

El choque múltiple se produjo cuando un minibús de transporte público impactó en la parte frontal con un camión que trasladaba GLP, además de otros dos vehículos particulares.

La información preliminar brindada por personal de bomberos, señala que existiría una persona fallecida. Por el momento no se conoce con precisión la existencia de heridos.

Se espera que en las próximas horas la Policía de Tránsito brinde un informe detallado respecto al hecho.

Mira la programación en Red Uno Play