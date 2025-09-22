Aprehenden al cantante del grupo Sangre Cumbiera tras la muerte de una estudiante en el “Saracho Fest”

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó a Red Uno la aprehensión del cantante de la agrupación Sangre Cumbiera, tras la muerte de una estudiante en medio del festival “Saracho Fest”, donde participaba el grupo.

El vocalista de la agrupación musical fue aprehendido en la madrugada de este lunes, tras la tragedia en el colegio Saracho, el mismo según el fiscal se habría lanzado del escenario al público, provocando un efecto domino en el público.

“Se procedió a la aprehensión de la directora, y se procedió a la aprehensión de un integrante del conjunto, quien se habría arrojado del escenario, provocando un efecto dominó en el público, donde las personas han retrocedido el momento que se arrojó y posteriormente fueron hacía adelante”, manifestó Morales.

Este domingo un terrible hecho se reportó en la ciudad de Oruro, una estudiante perdió la vida tras haber sido ‘pisoteada’ por una avalancha humana durante una fiesta dentro de una unidad educativa.

Personal policial y del Ministerio Público, llegaron hasta una clínica donde la menor fue auxiliada, sin embargo, habría llegado sin signos vitales, en el lugar se realizó el levantamiento legal del cadáver e iniciar con el proceso de investigación.

Mira la programación en Red Uno Play