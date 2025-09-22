Video: “Me siento muy mal”, dijo el cantante del grupo Sangre Cumbiera tras la avalancha humana en Oruro

Este domingo un terrible hecho se suscitó en un colegio de la ciudad de Oruro, donde una estudiante perdió la vida tras haber sido ‘pisoteada’ por una avalancha humana durante una fiesta.

Personal policial y del Ministerio Público, llegaron hasta una clínica donde la menor fue auxiliada, sin embargo, habría llegado sin signos vitales, en el lugar se realizó el levantamiento legal del cadáver e iniciar con el proceso de investigación.

El grupo musical Sangre Cumbiera que estaba en escenario en el momento que se produjo la avalancha humana, responsabilizó del hecho a la sobreventa de entrada de un festival estudiantil que supuestamente se convirtió en una fiesta bailable con la sobreventa de entradas.

El vocalista de la agrupación, a través de un video en vivo, se refirió al tema, y respondió algunas interrogantes y comentarios de sus seguidores.

“Lamentablemente hubo una avalancha de personas, me siento muy mal, estoy muy bajoneado, yo no me siento bien con los comentarios, los quiero mucho que Dios los bendiga siempre”, manifestó el vocalista.

El grupo suspendió el show a los 20 minutos de iniciarlo, y posteriormente se retiraron del lugar. En el vivo también se los escucha comentar todo lo que se estaba viviendo afuera del colegio, donde llegaron ambulancia, policías, en medio del caos y descontrol.

Señalaron que previo al evento también se observó gran caos, ya que muchas personas intentaban ingresar al colegio.

