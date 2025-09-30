TEMAS DE HOY:
Caso 'Saracho Fest': suspenden arraigo al cantante de Sangre Cumbiera y fijan fianza de Bs 6.000

La Fiscalía confirmó que el proceso de investigación continúa y que otras personas fueron convocadas a declarar por la tragedia en Oruro.

Red Uno de Bolivia

30/09/2025 19:23

Oruro

El fiscal de materia Álex Vargas informó este martes que la justicia determinó suspender el arraigo en contra de Percy Ríos, cantante de la agrupación musical Sangre Cumbiera, investigado por los hechos del 21 de septiembre en el “Saracho Fest” de Oruro, donde murieron dos jóvenes.

En audiencia judicial se estableció, además, el pago de una fianza de Bs 6.000 como medida sustitutiva.

“Con referencia al cantante del grupo, se suspendió el arraigo y alternativamente se le fijó una fianza económica de 6.000 bolivianos”, explicó Vargas.

 

 

El proceso continúa y, según la Fiscalía, otras personas han sido citadas a declarar para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

La avalancha humana registrada durante el evento en Oruro dejó como saldo la muerte de dos primas, una universitaria de 18 años y una adolescente de 16.

 

