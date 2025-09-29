TEMAS DE HOY:
“Te pido respeto, a ti nadie te conoce”: viralizan polémico video del vocalista del grupo Sangre Cumbiera

Un nuevo hecho generó gran polémica en redes sociales. El altercado se habría producido con guardias de seguridad de una fiesta, por una presunta defensa a sus fans.

Red Uno de Bolivia

29/09/2025 10:28

La Paz

Un nuevo video de Percy, el vocalista de la agrupación musical Sangre Cumbiera, salió a la luz y se viralizó de manera inmediata, generando masivos comentarios.

“Solo te pido respeto, a mí me están buscando, no a ti. A ti nadie te conoce”, se escucha decir al cantante en parte del video.

En el mismo se observa un presunto altercado del cantante con un grupo de guardias de seguridad, el hecho se habría producido supuestamente debido a que el vocalista salió a la defensa de algunos fans, que lo habrían buscado.

Tras la discusión aparentemente el cantante lanza agua a los guardias de seguridad, después de reprocharlos por su accionar.

 

