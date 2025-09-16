Naoki Ishida falleció 10 semanas después de la partida de su hermano, Ocasional Talento

El cantante Naoki Ishida falleció a los 27 años dejando un legado y estilo musical, este lunes en horas de la noche varios artistas confirmaron su fallecimiento, y en medio de una publicación conmovedora su grupo Explosión Cumbiera, le realizó una despedida.

El hecho causa gran impacto y consternación entre familiares, amigos, colegas y compañeros de trabajo, ya que solo hace 10 semanas atrás falleció el artista Hiroshi Claudio Ishida Ruiz más conocido como Ocasional Talento, quien era su hermano.

El hecho deja con mucho dolor y pesar a sus familiares, quienes no se reponían del fallecimiento de uno de sus integrantes y hoy lamentan la irreparable pérdida de Naoki.

Naoki era hermano menor de Hiroshi, quien era conocido en el mundo del rap boliviano como Ocasional Talento, ambos tenían ascendencia japonesa, y eran muy reconocidos en la escena musical.

Hiroshi Ishida, se destacó en el hip hop boliviano por su lírica introspectiva, su autenticidad y el impacto emocional de sus letras. Era muy querido por sus colegas y seguidores por su calidez y sensibilidad.

En tanto Naoki se destacó en el ámbito musical de la cumbia, comenzó su trayectoria aprendiendo a tocar la guitarra con su abuelo durante la adolescencia. Su carrera profesional lo llevó a ser parte de varias agrupaciones de cumbia. Se destacó en Los Genios, antes de unirse a Explosión Cumbiera.

Mira la programación en Red Uno Play