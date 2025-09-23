TEMAS DE HOY:
Policial

“Queremos justicia”; Velan a la joven que perdió la vida en la avalancha humana en Oruro

La muerte de la joven continúa en proceso de investigación, autoridades buscan establecer responsabilidades.

Red Uno de Bolivia

23/09/2025 12:03

Oruro, Bolivia

Familiares, amigos y compañeros, velan los restos de Iris Alejandra en medio de consternación y pedidos de justicia.

La joven de 18 años, perdió la vida durante una avalancha humana provocada en medio de una fiesta colegial en la ciudad de Oruro, según el reporte policial, la víctima y una de sus primas, fueron alcanzadas por la caída de una baranda y una gran cantidad de gente ‘pasó sobre ella’.

“Es mi primita, vivía conmigo en la casa, estamos muy tristes porque constantemente estábamos con ella, y es una desgracia lo que ha pasado con ella, ella estaba estudiando derecho, era su primer año, pedimos que se haga justicia, mis dos primas están mal, una en terapia intensiva y otra está mal”, señaló una de las familiares entrevistada por Televisión Estatal.

En próximas horas está previsto el entierro de la joven, mientras su prima continúa hospitalizada y con un diagnóstico favorable.

La investigación sobre el hecho sigue su curso, y se espera el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares de las dos personas aprehendidas, la directora de la unidad educativa y el vocalista de una agrupación musical.

 

