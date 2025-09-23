Citarán a padres y funcionarios: Amplían investigación por uso indebido de bienes por el “Saracho Fest”

Desde la Fiscalía Departamental de Oruro, se dio a conocer, que la investigación por la muerte de una joven y las graves lesiones de otra menor de edad, será ampliada al delito de uso indebido de bienes del Estado.

“La investigación recién está empezando. Se está viendo la posibilidad de ampliar por uso indebido de bienes del Estado, dado que un colegio es un lugar donde se tienen que hacer actividades netamente educativas”, informó el fiscal departamental, Aldo Morales, citado por ABI.

Según se dio a conocer, un funcionario del municipio, habría otorgado el permiso para el desarrollo del evento, pese a que la Dirección Distrital de Educación no había dado autorización.

El evento cobró la vida de una joven, y dejo personas lesionadas, entre ellos una menor de edad que fue ingresada a terapia intensiva del hospital Obrero, dentro de las primeras indagaciones, se considera que una posible sobreventa de entradas, provocó la excesiva cantidad de gente, además que no se contaban con las medidas de seguridad, según explicó el fiscal.

"Las personas han retrocedido, han empujado a las víctimas, quienes han perdido el equilibrio y se ha procedido a efecto de aplastarlas", señaló Morales.

La Fiscalía ya formalizó la imputación y realiza el análisis de videos para establecer las responsabilidades.

También se explicó que padres de familia, docentes y funcionarios, serán citados a declarar.

Con información de ABI.

