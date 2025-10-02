'Saracho Fest': aforo era de 500 personas, pero se vendieron 4.000 entradas, según Fiscalía

El fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este miércoles en conferencia de prensa, que en el marco de la investigación del caso denominado 'Saracho Fest', se realizó una inspección ocular el martes 30 de septiembre, en la Unidad Educativa Juan Misael Saracho, donde se efectuó el evento por el Día de la Primavera.

Según se determinó el aforo del establecimiento no supera las 500 personas, sin embargo, se evidenció que se habrían vendido alrededor de 4.000 entradas para el evento.

La gran afluencia de personas ocasionó una avalancha humana que cobró la vida de dos jóvenes una de 18 años, estudiante universitaria, y una adolescente de 16 años.

Por su parte, el fiscal de materia, Alex Vargas, explicó que se recogieron nuevos elementos de prueba y dijo que se citó a varias personas a declarar, además de que en los próximos días se convocará entre 12 y 15 personas más.

La Fiscalía observó la ausencia de medidas básicas de seguridad en el evento, ya que señaló que en eventos de gran magnitud como el que está en cuestión, debería de existir ambulancias, personal médico y un equipo suficiente de resguardo.

La ausencia de los mismos y la masiva aglomeración de personas en el lugar puso en riesgo la integridad física de miles de asistentes.

Así mismo, se reiteró que todo el hecho de ventas de entradas como la organización en sí era de conocimiento de la directora del establecimiento. El caso continúa en investigación.

