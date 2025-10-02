TEMAS DE HOY:
Mujer muere junto a su bebé Inseguridad bullying

20ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Salud

Reportan brote de Covid-19 en cuartel de Oruro: 11 casos confirmados

Los conscriptos contagiados fueron aislados y se encuentran estables, mientras el Sedes realiza el seguimiento epidemiológico.

Jhovana Cahuasa

01/10/2025 20:33

Foto: Red Uno Archivo.
Oruro

Escuchar esta nota

El director departamental del Sedes Oruro, Juan Rasguido, informó este miércoles sobre un brote de Covid-19 dentro del cuartel Camacho, donde se confirmaron 11 casos positivos en la semana 39.

“Es un brote que se ha producido en el cuartel Camacho, ya fue atendido por el área de epidemiología del Sedes y se hizo la investigación epidemiológica”, explicó Rasguido.

El Sedes realizó el seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con los conscriptos contagiados, quienes fueron aislados para evitar una propagación mayor.

Hasta el momento, no se registró un incremento de casos, y los conscriptos que resultaron positivos se encuentran estables de salud.

“Hemos instruido a la unidad de epidemiología que haga el seguimiento correspondiente”, afirmó la autoridad.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD