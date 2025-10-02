Reportan brote de Covid-19 en cuartel de Oruro: 11 casos confirmados

El director departamental del Sedes Oruro, Juan Rasguido, informó este miércoles sobre un brote de Covid-19 dentro del cuartel Camacho, donde se confirmaron 11 casos positivos en la semana 39.

“Es un brote que se ha producido en el cuartel Camacho, ya fue atendido por el área de epidemiología del Sedes y se hizo la investigación epidemiológica”, explicó Rasguido.

El Sedes realizó el seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con los conscriptos contagiados, quienes fueron aislados para evitar una propagación mayor.

Hasta el momento, no se registró un incremento de casos, y los conscriptos que resultaron positivos se encuentran estables de salud.

“Hemos instruido a la unidad de epidemiología que haga el seguimiento correspondiente”, afirmó la autoridad.

Mira la programación en Red Uno Play