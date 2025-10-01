¡Terrible! Capturan a un hombre que filmaba a mujeres con un celular oculto en una bolsa

El comandante Departamental de la Policía en La Paz, general Gunther Agudo, informó este martes sobre la captura de un sujeto sindicado por el delito de pornografía, el hecho se suscitó en la zona de Río Seco de la ciudad de El Alto, La Paz.

El hombre filmaba a las mujeres, y en su celular se halló gran cantidad de imágenes pornográficas. Para no ser descubierto cubría su celular con una bolsa plástica.

“Mientras se realizaba labores de patrullaje se procedió a la aprehensión de una persona de 42 años de edad de sexo masculino, esta persona que se encontraba por inmediaciones del Teleférico Azul, es que hábilmente habría camuflado un celular al interior de una bolsa, para filmar mujeres”, manifestó Agudo.

El jefe policial señaló que, tras el secuestro del dispositivo móvil del sujeto, se halló en su celular imágenes pornográficas, y de personas que fueron filmadas por el sujeto.

El sujeto fue aprehendido en flagrancia y fue remitido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el mismo será puesto a conocimiento del Ministerio Púbico, para que se determine su situación legal.

Agudo dijo que el sujeto está siendo investigado para poder determinar si comercializaba el material grabado.

