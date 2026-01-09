La Policía Boliviana avanzó la mañana de este viernes hacia Parotani, uno de los puntos críticos donde se mantienen bloqueos en la carretera troncal que une Cochabamba con Oruro y La Paz, protagonizados por sectores mineros.

De acuerdo con los reportes, el despliegue policial se registró alrededor de las 06:33, cuando efectivos se movilizaron en vehículos oficiales con el objetivo de restablecer la transitabilidad en una de las rutas más importantes del eje central del país.

Los bloqueos en Parotani son impulsados por grupos de mineros afines a la Central Obrera Boliviana (COB), que cumplen el instructivo de esta organización en rechazo al Decreto Supremo 5503.

Según información preliminar, en el sector se habrían registrado explosiones de dinamita en los cerros aledaños, presuntamente para provocar la caída de piedras sobre la vía y reforzar los puntos de bloqueo, una situación que incrementa el riesgo para transportistas y viajeros.

El operativo policial se enmarca en el anuncio de masificación de las protestas a nivel nacional, impulsadas por sectores afiliados a la COB.

Desde el pasado lunes, el país enfrenta bloqueos en distintas carreteras. Este viernes se reportaron al menos 43 puntos de bloqueo en seis departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Beni.

Hasta el cierre de esta nota, no se logró un acuerdo entre la COB y el Gobierno, mientras las movilizaciones continúan intensificándose en diferentes regiones del país.

